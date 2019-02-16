Nevşehir Valisi açıkladı: Peribacalarının yakınındaki 15 yapı bugün yıkılacak.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını belirtti

TEPKİ ÇEKEN OTEL İNŞAATINDA SON DURUM

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'nın yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları durduruldu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.

Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.