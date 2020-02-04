Nevşehir ve ilçelerinin 2020 nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre Nevşehir'in nüfusu, 303.010 kişi oldu.

1 8 ACIGÖL 2020 NÜFUS İlçe Nüfusu: 19.362 Erkek: 9.893 Kadın: 9.469