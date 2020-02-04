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Nevşehir ve ilçelerinin 2020 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre Nevşehir'in nüfusu, 303.010 kişi oldu.

Nevşehir ve ilçelerinin 2020 nüfusu 118

ACIGÖL 2020 NÜFUS

 

İlçe Nüfusu: 19.362  

Erkek: 9.893  

Kadın: 9.469