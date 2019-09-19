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  3. Nevşehir’de 5 şüpheliye FETÖ’den adli işlem yapıldı

Nevşehir’de 5 şüpheliye FETÖ’den adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Nevşehir’de 5 şüpheliye FETÖ’den adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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