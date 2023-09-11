Nevşehir’de alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde ki içme suyu, elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, kanal arızaları, yol kumlama, bakım-onarım, asfalt yapım çalışmaları ve yama serim çalışmaları çerçevesinde çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Balcın köyünde, Avanos ilçesinde Paşalı ve Üçkuyu köylerde, Gülşehir ilçesinde Fakıuşağı, Terlemez ve Ovaören köylerinde, Kozaklı ilçesinde Kanlıca ve Karasenir köylerde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Merkeze bağlı Çardak köyünde, Avanos ilçesinde Akarca, Mahmat ve Topaklı köylerinde, Acıgöl ilçesinde Karacaören köyünde, Hacıbektaş ilçesinde ki Büyükkışla ve Kayaaltı köylerde, Ürgüp ilçesinde Mustafapaşa, Sarıhıdır, Yeşilöz ve Sofular köylerinde içme suyu kanal hattı arızalarına müdahale edildi. Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde sel sebebiyle su dolan ambar temizlenerek arızalar giderilirken Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Avanos-Çavuşin yolu üzerinde kasis onarım çalışması gerçekleştirildi. Acıgöl ilçesinde Bağlıca ve Çullar köylerinde yol yama çalışması yapıldı.

Ayrıca Derinkuyu ilçesinde Kuyulutatlar köyünde yol astar çalışması ile birlikte 1.kat asfalt yapımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)