Nevşehir’de asbetli içme suyu boruları değiştiriliyor

Nevşehir'deki asbestli içme suyu hatlarının PVC içme suyu hattı ile yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşad Caddesindeki 1 km uzunluğundaki asbestli içme suyu hattının PVC içme suyu hattı ile yenilenmesine başlandı.

Asbestli içme suyu hatlarının PVC içme suyu boru hattı ile yenilenmesine yönelik çalışmalar, bundan sonraki süreçte şehrin diğer yerleşim bölgelerinde de devam ettirilecek.

Kaynak: İHA