Nevşehir’de çevreyi tehdit eden kaçak yapılarak müsaade edilmiyor

Nevşehir'de emniyet açısından risk teşkil eden ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkımı sürüyor. Belediye ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerinde 100'e yakın kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Nevşehir il merkezindeki metruk binalara ve izinsiz yapılara müsaade etmeyen Nevşehir Belediyesi, bu konudaki kararlı tutumunu sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerindeki TOKİ konutları çevresinde birçoğu kamu arazileri içerisinde bulunan ve vatandaşlar tarafından izinsiz yapılan metruk yapıların yıkımı için çalışma başlattı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, TOKİ konutları çevresinde bulunan ve emniyet açısından da risk teşkil ettiği için bu bölgede yaşayan vatandaşların da çoğu zaman şikayetine konu olan kaçak yapılar iş makineleri yardımı ile yıkıldı.

Vatandaşların kendi arazilerinin yanında birçoğu kamuya ait araziler üzerinde yaptıkları yapıların yıkımının ardından bulundukları alanlar yine Nevşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Bu arada Nevşehir Belediyesi ekipleri mahallelerde bulunan parklar içerisindeki kaçak yapıların da yıkımını sürdürüyor. Daha önce 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların şikayetine konu olan park içerisinde izinsiz yapılan çarpık yapılar yıkılırken son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki Bey Obası içerisinde de bir çalışma yapıldı.

Park içerisinde bulunan iki ayrı kulübe belediye ekiplerince yıkılırken bu tür izinsiz ve emniyet açısından risk teşkil eden yapıların yıkımının süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA