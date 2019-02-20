Nevşehir’de cezaevi firarisi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen M.B.'nin GBT kontrolü yapıldı. M.B.'nin yapılan GBT kontrolü sonrasında Nevşehir adli makamlarınca silahlı yağma, basit yaralama, nitelikli cinsel saldırı, Bandırma adli makamlarınca hükümlü ve tutuklunun kaçması, Ürgüp adli makamlarınca basit yaralama, İskilip adli makamlarınca hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ve 3 bin lira para cezası ile 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olarak da arandığı tespit edilen M.B. polis ekiplerinde gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA