Nevşehir'de, Cumhuriyet Bayramı kutlandı

NEVŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törene Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler şiirler okuyarak, halk oyunları gösterisi yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı'nda iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik, keşif ve özel operasyon gibi 11 alanda eğitilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Törende, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

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Kaynak: DHA