Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Nevşehir - Aksaray karayolu üzeri Acıgöl Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. İbrahim S. İdaresindeki 50 KC 077 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden ve Acıgöl Organize Sanayi'ne giden işçileri taşıyan Saadettin S. hakimiyetindeki 50 LF 177 plakalı kamyonet çarpıştı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.