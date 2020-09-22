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  3. Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi

Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi

Nevşehir'de bir kavşakta bir tır ile otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazada otomobilde ölen çiftin torunları ise sinir krizi geçirdi. Yol ise güvenlik şeridi çekilerek bir süre trafiğe kapatıldı.

Nevşehir Güney Çevre Yolu’nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride giren tır bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çokça ekip sevk edildi. Olayı haber alan çiftin torunu ise cenazeleri görmek istese de jandarma ekipleri engel oldu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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22 Eylül 2020 Salı 10:40
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