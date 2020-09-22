Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi

Nevşehir'de bir kavşakta bir tır ile otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazada otomobilde ölen çiftin torunları ise sinir krizi geçirdi. Yol ise güvenlik şeridi çekilerek bir süre trafiğe kapatıldı.