Nevşehir’de FETÖ’dan 10 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir hafta içerisinde 10 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA