Nevşehir’de FETÖ’dan 17 kişiye yasal işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 17 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA