Nevşehir'de FETÖ'den 1 haftada 10 kişi gözaltına alındı
NEVŞEHİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında son bir haftada 10 kişi gözaltına...
NEVŞEHİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında son bir haftada 10 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir haftada farklı meslek dallarından 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu zanlıların emniyette ifadeleri alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
DHA
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