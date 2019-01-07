Nevşehir'de FETÖ'den 1 haftada 10 kişi gözaltına alındı

NEVŞEHİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında son bir haftada 10 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir haftada farklı meslek dallarından 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu zanlıların emniyette ifadeleri alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA