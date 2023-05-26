Nevşehir’de işyerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu

Nevşehir Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

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Nevşehir’de işyerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu

Nevşehir Sanayi Sitesindeki iş yerinde, kaynak yapılırken yangın çıktı. Yangında , 3 araçta hasar oluştu,1 kişi yaralandı.

Çıkan yangın, sabah saatlerinde Lale Sanayi Sitesi 15. Blokta bulunan oto kaporta tamir atölyesinde çıktı. İddiaya göre, Yaşar U.'nun oto kaporta atölyesinde bulunan araca kaynak yaptığı sırada araç bir anda alev aldı. Çıkan yangında alevler dükkânda bulunan diğer iki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalan Yaşar U.; içeriden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar U. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı anlatan iş yeri sahibi Barış Demirci; "Ortağım dükkanda gece çalışıyordu. Sabah saatlerinde büyük ihtimalle kaynaktan, ya da araçtaki bir şaseden yangın çıkmış" dedi.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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