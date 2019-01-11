Nevşehir’de kent merkezinde kar temizliği sona erdi

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan kar temizleme çalışmaları, gece boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından sona erdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar, Atatürk Bulvarı üzerinde başlatılarak Borsa Kavşağı'na kadar tamamlanmıştı.

Öğleden sonra da Nevşehir Belediyesi ekipleri şehir içi trafiğinin rahat ve güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının yanı sıra, kaldırımların tamamen kardan temizlenmesine yönelik çalışmalarına Milli İrade Caddesi, Saatçi Sinan Hoca Caddesi ve Osmanlı Caddesi'ni de kapsayan şekilde gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesinin araç filosundaki tüm iş makinalarının katıldığı kar temizliği çalışmalarında, kaldırımlarda biriken kar yığınları Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipler kepçe ve greyderler yardımıyla da toplanan kar yığınlarını kamyon ve traktörlerle tarım alanlarına ve boş arazilere taşıdı.

Gece boyunca da devam eden çalışmalarda Pazaryeri civarı, Fişekçi Camii önü, Camii Kebir Caddesi, Keçeciler Caddesi, Belediye Caddesi ve Lale Caddesi'ndeki kar yığınları temizlenerek şehir içerisindeki kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İHA