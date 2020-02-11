Nevşehir’de köy okulları ile taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bunların haricinde il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşulları ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir geneli köy okulları, il geneli taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim-öğretim, 12 Şubat 2020 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkânlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Nevşehir'de il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretim devam edecek.

Kaynak: İHA