Nevşehir’de köyleri sel vurdu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı köylerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı ve Şahinler köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur yağışı kısa sürede sele neden oldu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından kısa sürede köylere ulaşılarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Gülşehir'in Abuşağı ve Şahinler köyünde yağan şiddetli yağmur sonrasında ekili arazilerin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA