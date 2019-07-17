Nevşehir’de otobüs ücretleri 25 kuruş zamlandı
Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.
Nevşehir il merkezinde şehir içi ulaşım ücretleri bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zamlandı.
Nevşehir'de şehir içi ulaşım ücretleri bu sabah itibarıyla 25 kuruş zamlandı. Nevşehir'de daha önce 2 lira 25 kuruş olan ücretler 2 lira 50 kuruş olurken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci ücretleri ise 2 lira oldu.
Nevşehir'de bu sabah itibarıyla ulaşım ücretlerine 25 kuruş zam yapılmasından haberleri olmayan vatandaşlar ise zamma tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
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