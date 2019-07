Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Nevşehir protokolü, gençler ve çocuklar ile birlikte çevre temizliği yaptı.

Çevre bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek programa Nevşehir protokolünün yanı sıra gönüllü gençler, çocuklar ve vatandaşlar katılarak Kültür Park içerisinde çevre temizliği yaptı. Etkinlik öncesinde kampanyaya katılanlara Nevşehir Belediyesi tarafından tişört, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Nevşehir'in il oluşunun 65. yıl dönümünde başlattıkları bu kampanya ile gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir bırakmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Şehrimizi her açıdan güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şehrin hangi noktasında bir sorunumuz varsa o sorunu çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde bu şehrin sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Şehrimizde temizlik bilincini yaygınlaştırabilmek ve temiz şehir Nevşehir sloganı ile şehrimizin her bir noktasında hem parklarımızda hem sokaklarımızda hem caddelerimizde hülasa şehrin her bir noktasında var olabilecek temizlikle alakalı sorunlara ilgiyi çekebilmek ve bir farkındalık amacıyla böyle bir kampanyayı düzenledik" dedi.

"Nevşehir'in 65.yılında temizlik kampanyası başlatıldı"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir'in bugün il oluşunun 65.yıldönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve bundan sonra bu temizliğin gelenek haline gelmesini istediklerini söyledi. Arı, "Şehrimizin bugün 65.kuruluş yıldönümü biliyorsunuz. Bugün ile birlikte gelenek haline gelsin ki şehir bilinci ve şehirdeki vatandaşlarımızın bu duyarlılığı artması ve farkındalığın yüksek seviyede ulaşmasını sağlamak amacıyla inşallah nice 65.yılları ama bizim ömrümüz yetmez bizden sonraki kuşakların daha güzel daha temiz bir Nevşehir için bu tür faaliyetlerin önemini bir kez daha hissettirmiş olacağız. Şehrimiz Türkiye'ye hem şehirleşme anlamında hem de temizlik anlamında örnek şehir olacak. İnşallah temiz şehir Nevşehir daha da güzelleşecek" diye konuştu.

Nevşehir'de başlatılan temizlik kampanyasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

