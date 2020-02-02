Nevşehir’de tiyatro geceleri devam ediyor

Nevşehir Belediyesi "Tiyatro Geceleri" etkinliği çerçevesinde "Bavul" adlı oyun sahnelendi. Nevşehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu Belediye Başkanı Rasim Arı eşi Melek Arı ile birlikte izledi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tiyatro Geceleri ile Türkiye'nin sevilen oyun ve sanatçılarını tiyatroseverler ile buluşturmayı sürdürüyor. Tiyatro etkinliklerin bu haftaki konuğu "Bavul" adlı tiyatro oyunu oldu.

Yapımcılığını Osman Genç'in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek'in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol aldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen ve senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı oyunda, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alındı.

Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu izleyenler arasında Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli'de vardı.

Oyun sonunda sanatçılar ile birlikte izleyicileri selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ünlü oyuncu Bekir Aksoy kendilerini Nevşehirliler ile buluşturduğu için teşekkür etti.

Usta oyuncu, Nevşehirlilerin sanatı bu denli seven ve destekleyen bir belediye başkanları olduğu için çok şanslı olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA