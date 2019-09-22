Nevşehir’de uçurtma şenliği düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı'nda düzenlenen Uçurtma Şenliği 7'den 70'e binlerce Nevşehirliyi Kent Ormanı'nda buluşturdu. Çocuklarla ve vatandaşlarla birlikte uçurtma uçurarak bisiklet süren Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bunların hepsi sadece bir başlangıç. İnşallah bu şehri hem fiziksel manada hem kültürel, sosyal ve sportif manada Türkiye'nin gözde şehri haline getireceğiz" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kahveci Dağı'nda bulunan Kent Ormanı içerisinde uçurtma Şenliği düzenlendi. Saat 14.00'da başlayan şenlik için Nevşehir Belediyesi tarafından saat 13.00'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünden servisler kaldırılırken şenliğe Nevşehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğin düzenlendiği alanda vatandaşların büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarla birlikte 10 D sinema gösterimine katılarak uçurtma uçurdu.

Çocuklara ve vatandaşlara ücretsiz pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramlarının yapıldığı şenlik alanında Başkan Arı ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Arı ayrıca etkinlik anısına Kent Ormanı içerisine çocuklarla birlikte hatıra fidanları dikti.

Sonbaharın güzel bir Pazar günün de Nevşehirli vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı, Nevşehir'de bundan böyle bu tür etkinliklerin daha fazla yapılacağını kaydetti. Nevşehirli vatandaşların her şeyin en iyisine layık olduklarını ve onların için 24 saat çalışan bir belediyeye ve belediye başkanına sahip olduklarını söyleyen Arı, "Gerçekten çok mutluyum. Bu kadar yoğun bir katılımın olması bizim de heyecanımızı, şevkimizi arttırdı. Bunların hepsi sadece bir başlangıç. İnşallah bu şehri hem fiziksel manada hem kültürel, sosyal ve sportif manada Türkiye'nin gözde şehri haline getireceğiz. Dün sünnet şölenimizi yaptık ve konserlerimizi gerçekleştirdik. Bugün uçurtma şenliğimiz ve bisiklet şölenimiz var. Bunlar bu şekilde artarak devam edecek." diye konuştu.

GENÇLER VE KADINLAR İÇİN İSTİHDAM PROJELERİ

Her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını vurguladığı gençler ve kadınlar için istihdama yönelik yeni projeleri hayata geçireceklerini müjdeleyen Arı, şöyle konuştu;

"Bu şehirde alışkanlıkları değiştireceğiz. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri daha da arttıracağız. Çocuklarımızın, hanımlarımızın ve gençlerin daha güzel zaman geçirebilmeleri için birçok yeni etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın evlerinde oturmak yerine bu gibi sosyal aktivitelere katılmalarını sağlayabilmek için çaba göstereceğiz. Kadınlarımız ile ilgili KAÇEM bünyesinde açtığımız kurslarımız meyvelerini veriyor. Bu kurslara katılan kadınlarımızın yaptıkları ürünleri satmaya başladık. Para kazanmaya başladık ve bunu arttırıyoruz. Yakında bunla ilgili bir sürprizimiz daha olacak. 30 bin yatak kapasitesine sahip olan Kapadokya bölgemizdeki otellerin günlük tüketim malzemelerini belediyemizin kurduğu Turizm ve Spor A.Ş aracılığı ile üreterek satacağız. Bu sayede şehrimizdeki gençlerimize ve kadınlarımıza ciddi bir istihdam olanağı sağlayacağız. Bunla ilgili bütün planlamalarımızı yaptık. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde hem para kazanacağız hem de kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam sağlayacağız. Halkımızın güvenine, teveccühüne, sevgisine asla ihanet etmeyeceğiz. Dün söylediğimiz sözleri bugün unutmayacağız. Bizim en büyük sermayemiz samimiyetimiz. Kapımız ve gönlümüz herkese açık. Biz verdiğimiz her bir sözü Allah'ın izni ile tek tek gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yolda beklediğimiz tek şey sevgileri ve duaları. Bu şehrin 24 saat hizmetindeyiz. "

Arı konuşmasının ardından hafta dolayısıyla düzenlenen Mahalleler Arası Gençler Basketbol ve Futbol ile Masa Tenisi Turnuvasında dereceye giren takımla ve sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalar sonucunda Genç Erkekler Futbol Turnuvası'nda Emek Mahallesi 1., Sümer Mahallesi 2., 350 Evler Mahallesi 3., Genç Kızlar Basketbol Turnuvası'nda Esentepe Mahallesi 1., Güzelyurt Mahallesi 2., Genç Erkekler Basketbol Turnuvası'nda 350 Evler Mahallesi 1., 15 Temmuz Mahallesi 2., Masa Tenisi Küçük Erkekler Turnuvası'nda Mustafa Gökberk Özer 1., Seyit Eren Avcı 2., Yıldız Erkekler'de Refik Gören 1., Mahir Kürkçü 2., Yetişkinler kategorisinde Turgut Tokgöz 1. ve Tanju Yenal 2. Olurken sporculara kupa ve madalyaları Başkan Rasim Arı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında ise; Başkan Arı gençlerle ve vatandaşlarla birlikte bisiklet sürme etkinliğine katıldı. Kent Ormanı yakınlarından bisiklet ile beraberinde kalabalık bir grupla hareket eden Arı, kale etrafından geçerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine geldi.

Kaynak: İHA