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  3. Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi!

Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi!

Kırşehir-Kayseri karayolunun 55'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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08 Şubat 2020 Cumartesi 08:34

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