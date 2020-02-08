Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi!
Kırşehir-Kayseri karayolunun 55'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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08 Şubat 2020 Cumartesi 08:34
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