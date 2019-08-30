Nevşehir'de, Zafer Bayramı coşkusu

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Jandarma At, Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

İlk tören, Atatürk Anıtında yapıldı. Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Nevşehir Stadı'nda düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Halk oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra, JAKEM'de eğitilen, aralarında Alman kurdu, labrador ve yerli çatal burun cinsi köpekler, eğiticileriyle birlikte gösteri yaptı. Bomba arama, uyuşturucu arama, enkazda insan arama, yanıcı madde arama, ileri itaat gibi 11 farklı branşta eğitilen köpekler, burada hünerlerini sergiledi. Bir çanta içine saklanan uyuşturucu maddeyi saniyeler içinde bulan dedektör köpeğin ardından, bir başka köpek, yine bir kutuya saklanan bombayı buldu. Senaryo gereği silahla rehin alınan bir kişiyi kurtarma görevini ise iki eğitimli köpek yerine getirdi ve kısa sürede silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Nevşehir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, geçit töreni ile son buldu.

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DHA