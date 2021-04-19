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Nevşehir’de zehir tacirlerine baskın! Bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kilo 542 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir’de zehir tacirlerine baskın! Bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kilo 542 gram uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu H.Z. ve Z.A.'nın yapılan üst ve araç aramasında 1 kilogram 542 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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