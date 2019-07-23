Nevşehir’den 948 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yurt dışına göç rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yurt dışından gelen göç rakamları ve giden göç rakamları açıklandı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Nevşehir'de 938 kişi yurt dışına göç ederken 3 bin 861 kişi ise yurt dışından Nevşehir'e geldi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Aksaray'a gelen göç 5 bin 419, Kırıkkale'ye 2 bin 207, Niğde'ye bin 415, Nevşehir'e 3 bin 861ve Kırşehir'e ise 3 bin 911 kişi yurt dışından göç etti.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada şehirlerden yurt dışına giden göç rakamları da açıklanırken en fazla göç veren il 2 bin 576 kişi ile Aksaray oldu. Yapılan açıklamada, Kırıkkale'den bin 408 kişi, Aksaray'dan 2 bin 576, Niğde'den 544, Nevşehir'den 948 ve Kırşehir'den ise bin 749 kişi yurt dışına göç etti.

Kaynak: İHA