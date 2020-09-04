M.Ö. önce 3000lere dayanan tarihiyle UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Kapadokya'ya ev sahipliği yapan Nevşehir'deyiz bugün. Toplamda 7 ilçeye sahip bu şehrin Kayseri, Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Aksaray ile sınır komşusu olduğu biliniyor. Peki Nevşehir'in neyi meşhur? Nevşehir'de ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? Nevşehir'in nüfusu, yüz ölçümü, sınır komşuları ve Nevşehir hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde!

NEVŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR? NEVŞEHİR'DE NE YENİR?

SOĞANLAMA

Yapması zahmetli olmayan fakat doyurucu bir yemek niteliğindeki soğanlama, iri iri doğranmış soğanların hamurla birleşmesiyle yapılıyor. Sadece Nevşehir'de bulabileceğiniz bu lezzeti gitmişken mutlaka tadın deriz.

DÜĞÜ ÇORBASI

Adını düğü bulgurundan alan bu çorba, salça ve tereyağı kavrulduktan sonra üzerine su ilave edilip, son olarak içine konulan ince bulgur pişince hazır oluyor.

SIZGIT

Dana ve koyun etinin birlikte kullanıldığı bu yemekte etlere böbrek yapı karıştırılıyor ve et severlere tam bir ziyafet sunuluyor.

DIVIL

Haşlanan patatesler bulgur ile yoğrularak mini mini köfteler elde edilir. Bu köfteler yağda kızardıktan sonra lezzetli bir atıştırmalık olarak sunulur.

GENDİRME

Salça, soğan ve tereyağı kavrulduktan sonra içine yarma eklenerek hazırlanmaktadır. Bu sırada kurutulmuş kemik çömleğin içine konmakta, daha sonra üstüne kavrulmuş yarma ve su eklenir ve tandırda pişer.

NEVŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER

PAŞADAĞ VADİSİ

Rahipler Vadisi olarak da bilinen ve doğal güzelliği ile her dönem yoğun ziyaretçi izdihamına uğrayan yerlerden biri olan Paşadağ Vadisi, Göreme Milli Parkı içinde yer alıyor.

KIZIL ÇUKUR

Kapadokya’nın göz bebeği olan ve gün batımının en güzel yaşandığı yer olarak bilinen vadi, birkaç tünelden oluşmaktadır. Tünellerin en uzunu 37 metredir. Vadiye inmek oldukça zahmetli ve mutlaka el fenerine ihtiyaç duyulmaktadır.

DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ

Kapadokya’nın jeopolitik yapısından faydalanılarak inşaatı gerçekleştirilmiş şehir, 8 kattan oluşmaktadır. Şehrin içinde misyonerler okulu, gizemli bir kuyu, vaftiz havuzu ve günah çıkartma yeri bulunmaktadır. Şehrin büyük bir kavim veya topluluğa yıllarca ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

PERİ BACALARI

Tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan Peribacaları, Nevşehir merkeze 7 km uzaklıktadır. Çapları 1-15 m arasında değişen ve sel sularının yeri aşındırması sonucu ortaya çıkan kaya oluşumu olarak tanımlanan Peribacalarının gövdeleri sert ve mineral içerikliyken, tepe kısımları daha sert ve zor aşınabilen kayalardandır.

GÖREME AÇIK HAVA ŞEHRİ

M.S. 4. ve 13. yüzyıllar arasında manastır olarak kullanıldığı bilinen Açıkhava Müzesi, şehir merkezine 13 km mesafede yer almaktadır. Müze içerisindeki bölümlerde şapel, kilise, yemek yerleri ve toplanma alanları bulunmaktadır.

HAKKINDA: Nevşehir, 5.407 kilometrekare yüz ölçümü ve 304.020 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,57 oranında yani 4.671 kişi artan nüfusu, 150.047 (%49.52) erkek ve 152.963 (%50.48) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 56 olarak saptanmıştır.