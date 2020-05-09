Nevşehir'in Şahinefendi köyünde karantina süresi uzatıldı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süresi uzatıldı.Edinilen bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla, Şahinefendi köyünde 24 Nisan'da başlatılan 14 günlük karantina süresi...
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süresi uzatıldı.
Edinilen bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla, Şahinefendi köyünde 24 Nisan'da başlatılan 14 günlük karantina süresi bu gece tamamlandı.
Ancak, gün içinde gerçekleştirilen sağlık taramasında üç kişide çeşitli belirtilerin ortaya çıkması nedeniyle test örnekleri alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, karantinanın kaldırılması, söz konusu köy sakinlerinin Kovid-19 test sonuçları tamamlanıncaya kadar ertelendi.
Kaynak: AA
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