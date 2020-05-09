Nevşehir'in Şahinefendi köyündeki karantina sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Halk sağlığının korunması amacıyla Şahinefendi köyünde 24 Nisan'da başlatılan ve dün sona ermesine rağmen köydeki bazı vatandaşların test sonuçlarının beklenmesi amacıyla uzatılan karantinaya son verildi.

Köy sakinlerinden alınan örneklerin test sonuçlarının negatif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinanın kaldırıldığı köye giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.

Kaynak: AA