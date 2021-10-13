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  3. Nevşin Mengü canlı yayında öyle bir küfür etti ki! Takipçisine verdi veriştirdi!

Nevşin Mengü canlı yayında öyle bir küfür etti ki! Takipçisine verdi veriştirdi!

Gazeteci Nevşin Mengü, bir süredir takipçileriyle devamlı diyalog halinde olduğu Youtube kanalında bu defa ağza alınmayacak şeyler söyledi. Ünlü gazeteci, kendisini eleştiren bir takipçisine "s..tirgit" yanıtını vererek, zehir zembelek sözler sarf etti.

Nevşin Mengü, Youtube kanalında bir takipçisine fena patladı. Kanalında canlı yayın yaptığı esnada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Mengü, Alper Şentürk isimli takipçisinin "fonlama" yorumuna adeta ateş püskürdü. Şentürk'e ağza alınmayacak cümleler sarf eden Mengü'nün, sinirlerine hakim olamayıp "si..tirgit" demesi ise sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Mengü'nün canlı yayın esnasında tüm takipçilerinin gözü önünde Şentürk'e karşı söylediği zehir zembelek sözler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Mengü, eleştiren takipçiye "Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S…. git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor bi öyle, bi böyle… Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü canlı yayında öyle bir küfür etti ki! Takipçisine verdi veriştirdi!

CNN Türk'te akşam haberleri sunan gazeteci Nevşin Mengü, Doğan Grubu'na bağlı olan CNN Türk'ten istifa etmesinin ardından, Youtube kanalında izleyicileriyle buluşuyor.

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