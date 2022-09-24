Nevşin Mengü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu eleştirdi: "Kendi partisini ikna edmeyen halkı nasıl ikna edecek"

Millet İttifakı'nın hala daha bir cumhurbaşkanı adayının belirlenememiş olması gündemden düşmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortalığı hareketlendirecek bazı konuşamalarda bulundu. Partililerine "Benimle misiniz?" sorusunu sorarak bazı imalarda bulunan Kılıçdaoğlu'na eleştirilerde peşi sıra geldi.

PARTİLİLERİNDEN DESTEK İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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Yapılan paylaşım sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm CHP tarafından destek gelmişti.

"DAHA KENDİ PARTİSİNİ İKNA EDEMEDİ"

Gazeteci Nevşin Mengün dün akşam yayımlanan canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu için "Kendi partisini ikna edemeyen biri peki bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Hani kameralarında ey bak herkes bana bir şey yazın. Herkes twit atıyor. Ay sen nesin? Kemal Bey ben onlar falan hani daha kendi partisi ikna edemediyseniz Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz." şeklinde eleştiride bulundu.