Virüs yayılıyor: 2 ilde daha karantina uygulamasıÇorum'un neyi meşhur? Çorum'da ne yenir? Gezilecek yerler...Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Tolga Bayar ile yasak aşk mı yaşıyor?Termometreler adeta patlayacak! İşte 5 günlük hava durumu25 yaşındaki eski güreşçi uğradığı silahlı saldırıda öldüPerihan Ünlücan kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Arka Sokaklar yeni transferiBirbirine giren polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldıFormula 1 İstanbul seyircili mi olacak seyircisiz mi? Formula 1 bilet fiyatları kaç TL?Edirne'nin neyi meşhur? Edirne'de ne yenir? | Gezilecek yerlerNevşin Mengü, Olay TV'nin kadrosuna dahil oldu
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları

Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları

Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları| Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Gazeteci ve Sunucu Nevşin Mengü hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları

Bir çok tanınan televizyon kanalında haber sunuculuğu yapan Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte başarılı gazetecinin hakkında bilgiler ve Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 yılında Ankara'da doğdu. Türk gazeteci ve sunucudur. Mengü baba tarafından aslen Kastamonu İnebolu'dur. 

 ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı.

"Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir.[2] Bir röportajında çocukluğundan beri vejetaryen olduğunu söylemişti.

Mengü'nün babası Şahin Mengü, politikacıdır. 

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü nereli, kaç yaşında?

NEVŞİN MENGÜ KİTAPLARI

Nevşin Mengü'nün bir adet kitabı bulunmaktadır; 2017'de yayımlanan kitabının adı ''İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?''dır.  

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü nereli, kaç yaşında?

NEVŞİN MENGÜ KARİYERİ

Mengü, Hürriyet Gazetesi'nde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sunmuştur.  2017 yılının Mayıs ayında ise CNN Türk yönetimi tarafından işine son verildi.  

Nevşin Mengü, 2017 yılından beri BirGün Gazetesinde ve Bavul dergisi'nde köşe yazıları yazıyor. Mengü, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Farsça dil bilgisine sahiptir.

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü nereli, kaç yaşında?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT