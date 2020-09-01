Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları

Bir çok tanınan televizyon kanalında haber sunuculuğu yapan Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte başarılı gazetecinin hakkında bilgiler ve Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 yılında Ankara'da doğdu. Türk gazeteci ve sunucudur. Mengü baba tarafından aslen Kastamonu İnebolu'dur.

ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı.

"Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir.[2] Bir röportajında çocukluğundan beri vejetaryen olduğunu söylemişti.

Mengü'nün babası Şahin Mengü, politikacıdır.

NEVŞİN MENGÜ KİTAPLARI

Nevşin Mengü'nün bir adet kitabı bulunmaktadır; 2017'de yayımlanan kitabının adı ''İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?''dır.

NEVŞİN MENGÜ KARİYERİ

Mengü, Hürriyet Gazetesi'nde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sunmuştur. 2017 yılının Mayıs ayında ise CNN Türk yönetimi tarafından işine son verildi.

Nevşin Mengü, 2017 yılından beri BirGün Gazetesinde ve Bavul dergisi'nde köşe yazıları yazıyor. Mengü, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Farsça dil bilgisine sahiptir.