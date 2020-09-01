Nevşin Mengü, Olay TV'nin kadrosuna dahil oldu

Türkiye'nin en çok takip edilen kanallarında haber sunuculuğu yapan Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü son olarak çalıştığı CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra televizyonlara ara vermişti. Uzun bir süre dijital mecralarda bireysel olarak iş yapan Mengü, yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

Olay TV ile anlaştığı öğrenilen sunucunun yer aldığı kadroda bir çok tanıdık isim daha var. Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

Anne ve babasının politikacı olduğu Nevşin Mengü ailesi nedeniyle aslında hep medyaya yakın bir isim oldu. Peki Nevşin Mengü Kimdir? Kariyerinde nasıl başarılara imza atmıştır?

Nevşin Mengü kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevşin Mengü'nün kariyeri ve kitapları

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burak adında bir erkek kardeşi olan Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızıdır. Aslen Kastamonu İnebolu'ludur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde bitirdi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra da yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” üzerine yaptı.

2005 yılında Kanaltürk televizyonunda televizyonculuğa başladı.

Nevşin Mengü, bu kanalda ilk olarak Kadınlar Kulübü programını sundu. 2006 yılında da Habertürk'de muhabirliğe başladı. Ardından TRT’ye prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans’ın Tahran muhabirliğini yapmak üzere Tahran’a giderek 1,5 yıl orada kaldı.

Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine geçmiştir.

Hürriyet Gazetesi'nde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sundu.

2017 yılının Mayıs ayında CNN Türk yönetimi tarafından işine son verildi.

Nevşin Mengü, 2017 yılından sonra BirGün Gazetesi, Bavul Dergisi, DW ve Sözcü.com.tr'de çeşitli görevlerde bulundu.

Mengü, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Farsça biliyor.