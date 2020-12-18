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  3. Nevşin Mengü'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' çıkışı: ''Başka işiniz yok mu?''

Nevşin Mengü'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' çıkışı: ''Başka işiniz yok mu?''

Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun geçtiğimiz gün Akit TV'de Sabri Balaman'ın sunduğu Derin Kutu programında üniversiteler için kullandığı ''Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine Olay TV ana haber sunucusu Nevşin Mengü çok sert tepki gösterdi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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18 Aralık 2020 Cuma 08:39
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