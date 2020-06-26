NEVÜ kurucu Rektörü Kılıç’tan Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kurucu Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine 2008 yılında kurucu Rektör olarak atanarak 2016 yılına kadar Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Filiz Kılıç, 24 Haziran 2020 tarihinde 2020/304 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektörlük görevi süreci boyunca yapmış olduğu çalışmaları ve emeklerinden dolayı Kılıç'a teşekkür eden Rektör Aktekin, yeni dönemde kendisinin tecrübe ve bilgilerinden de istifade etmek istediklerini ifade etti. Aktekin, "Kurucu Rektörlük ile birlikte göreviniz boyunca üniversitemizin başta fiziki yapılaşması olmak üzere yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizlere şahsım, üniversitem ve şehrimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler de, üniversitemizin ve bulunduğumuz şehrin bizlerden beklentilerinin farkındayız ve bu doğrultuda ortaya koyacağımız güzel ve başarılı çalışmalarla hep birlikte üniversitemizi daha iyi seviyelere taşımak için büyük gayret sarf edeceğiz. Bunu yaparken, üniversitenin kurulmasından ve bugünlere gelmesine kadar geçen zaman zarfında başta hayırseverlerimiz olmak üzere bütün kesimlerle istişareler içerisinde olmaya büyük önem göstereceğiz. Üniversitemizi her alanda adından söz ettiren köklü ve gelişmiş üniversiteler seviyesine çıkararak bulunduğumuz şehrin, bölgenin ve ülkemizin büyüyüp gelişmesine de hep birlikte büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Filiz Kılıç ise, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'e yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Rektör Aktekin ile bir süre görüşen Kılıç, ziyaretlerinin sonunda Rektör Aktekin'e yazmış olduğu eserlerden oluşan kitaplarından hediye etti.

Kaynak: İHA