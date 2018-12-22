NEVÜ öğrencileri miniklere doğa ve hayvan sevgisini aşılamak için sahne aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri, sahneledikleri "Hımbıl ile Tımbıl" adlı çocuk oyunuyla miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kadın-Mehmet Dirikoç Anaokulu ve 19 Mayıs İlkokulu ile Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Minik öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşılamayı amaçlayan oyunda sahne alan NEVÜ öğrencileri, sergiledikleri başarılı performanslarıyla katılımcılardan tam not alırken, minik öğrenciler de kahkahalar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşamış oldu.

"Hımbıl ile Tımbıl" çocuk oyunu, izlemeye gelen minik öğrencilerin ve katılımcıların oyun sonunda sahne alan oyun kahramanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirmeleri ile sona erdi.

Kaynak: İHA