NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aytekin, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğüne vekâleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Rasim Arı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, yerel yönetimler olarak üniversitelerle işbirliğine önem verdiklerini belirterek, Nevşehir'in kalkınması adına el ele vererek hep birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Arı'ya teşekkür eden Prof. Dr Aktekin ise, Nevşehir'in kalkınması adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi arasında yapılabilecek her türlü işbirliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA