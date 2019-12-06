NEVÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iki protokol imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi" ile "Öğretmenlerin Öğretme Farkındalığını Geliştirme Projesi" başlığı adı altında iki farklı protokol imzalandı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Demir ziyaretlerinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi" ile "Öğretmenlerin Öğretme Farkındalığını Geliştirme Projesi" hakkında Rektör Bağlı'ya bilgi vererek kendisiyle bir süre görüştü.

Rektör Bağlı ve İl Müdürü Demir daha sonra protokolleri birlikte imzalayarak, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile öğretmenlere yönelik yürütülecek projelerin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik imzalanan protokol kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliği neticesinde MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda NEVÜ'nün imkan ve deneyimlerinden yararlanmaları sağlanacak.

Ayrıca protokol kapsamında, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişimine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakkı kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülecek.

Öğretmenlerin farkındalığını geliştirmeye yönelik imzalanan ikinci protokol kapsamında ise; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın "2023 Eğitim Vizyonu"nunda yer alan "Mesleki Eğitimde Kalitenin Artırılması ve Sosyal Sorumluluk" kapsamında Nevşehir'de görev yapan öğretmenlerin mesleki eğitim kalitesinin arttırılmasına kaktı sağlayacak faaliyetler düzenlenecek.

Kaynak: İHA