NEVÜ’de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışıyla birlikte Nevşehir Valiliğinin eğitim öğretime 1 gün ara vermesinin ardından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili NEVÜ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) öğrencileri. İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversitemiz 26.12.2018 Çarşamba günü öğretime bir gün ara vermiştir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA