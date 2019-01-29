NEVÜ’nün 9. Meslek Yüksekokulu Derinkuyu’da açılıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'ün onayı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'ye bağlı olarak, Nevşehir'in Derinkuyu İlçesine "Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu" açılıyor.

Ülkenin ve Nevşehir'in her alanda gelişip kalkınmasına büyük katma değer sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), bünyesine bir meslek yüksekokulu daha kazandırdı. NEVÜ bünyesinde Nevşehir İli Derinkuyu İlçesinde "Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu" kurulmasına yönelik teklifi YÖK'ün 27/12/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edildi.

Rektör Bağlı: 9'uncu Meslek Yüksekokulumuz Şehrimize ve Ülkemize Hayırlı Olsun

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, YÖK tarafından onaylanan ve NEVÜ'ye bağlı olarak kurulan "Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu'nun ülkeye, şehre ve Derinkuyu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Bağlı, "Üniversiteler sadece eğitim ve öğretim kurumları değil, aynı zamanda bulunduğu şehrin tarım, sanayi, turizm, sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerini daha da zenginlik katacak bilimsel çalışmalarla öncülük eden ve destekleyen kurumlardır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak biz de, bulunduğumuz bu şehrin ve bölgenin kültürel ve doğal güzellikleri başta olmak üzere sahip olduğu tarım, sanayi, turizm alanlarında da kalkınmasına bu değerlere katma değer katmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızı tabi ki bu şehrin bizlerden beklenti ve talepleri doğrultusunda hep birlikte yürütüyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Bağlı, "Diğer taraftan her geçen gün büyüyen gelişen şehrimize ve üniversitemize yenilikler katmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz şu noktada Gülşehir, Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp ilçelerimizde üniversitemize bağlı kampüslerimiz bulunuyordu ve buna Derinkuyu'yu da ekledik.

Derinkuyu İlçemize bağlı Suvermez Kasabasının saygıdeğer kıymetli hayırseverlerinden iş adamı Hamza Ertaş tarafından merhum anne ve babalarının adına yaptırılan Meslek Yüksekokulumuz için YÖK'e müracaatta bulunmuştuk. YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu müracaatımız uygun görülerek Derinkuyu İlçemize "Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu" kurulması onayı çıktı.

Ben bir kez daha üniversitem, bulunduğumuz şehir adına hayırsever Yaşar Ertaş ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda hayırseverimizin destek ve yardımlarıyla açmayı planladığımız Üniversitemizin 9'uncu Meslek Yüksekokulu, Derinkuyu ilçemizin de her alanda kalkınmasına öncülük edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA