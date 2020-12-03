Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?

Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?

Eski bakan Nevzat Ayaz'ın ölüm haberinin ardından Ayaz, Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü? başlıkları ile vatandaşlar tarafından bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde derledik.

Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?

Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü? soruları internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgilere yer verdik.

NEVZAT AYAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

90 yaşında Nevzat Ayaz, 1930'da Çankırı'nın Bayramören ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1953-1954 eğitim öğretim döneminde mezun olan Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yaptı.

Sinop ve Balıkesir Emniyet Müdürü olarak da görev yapan Nevzat Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayaz, 1975'te Zonguldak, 1979'da İstanbul, 1988'de İzmir illerine vali olarak atandı. 

20 Ekim 1991'deki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapan Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.

Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Ayaz'ın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "22 Kasım'da hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."dedi.

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT