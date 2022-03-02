Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti işçileri için kullandığı ifade Cüneyt Özdemir'i çileden çıkardı! " Size yakışmıyor utanın biraz"

İşçilerin haklarında düzenleme yapılmasını istediği Yemeksepeti kuryeleri eylemde bulunarak haklarını talep ederken şirketin eski sahibi ve CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında gereksiz ifadeler kullanıldığını belirterek," Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar." dedi.

NEVZAT AYDIN: İLK İŞİM, O İŞİ YAVAŞLATAN NANKÖRLERİN TAMAMINI GÖNDERMEK OLURDU

Sözlerine devam eden Nevzat Aydın, işleri yavaşlatan işçileri ve son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' deyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır"

CÜNEYT ÖZDEMİR: YEMEK SEPETİ'NDE YENİ BİR SEVİYE NANKÖRLER

Nevzat Aydın'ın paylaşımını alıntılan gazeteci Cüneyt Özdemir," Yemek Sepeti’nde yeni bir seviye ‘nankörler’!! (Ah benim kurye kardeşim sen misin hakkını savunan?) Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı… Ahh pardon o yeni yapıldı değil mi!!!" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

İKİLİ CEVAP VERME YARIŞINA GİRDİ

Bunun üzerine Nevzat Aydın ve Cüneyt Özdemir arasındaki tartışma şiddetlendi. İki ismin yaşadığı diyalog şöyle:

Nevzat Aydın: Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık.

"BÖYLE POPÜLİST SÖYLEMLER ASIL SİZE YAKIŞMIYOR...UTANIN BİRAZ"

Cüneyt Özdemir: 'Hiç anlamadığımız konularda popülizm' öyle mi? Paranızı nasıl yiyeceğiniz ilgi alanımızda değil. Hak arayışındaki insanları 'nankör' olarak nitelendirmenizi eleştiriyoruz. Böyle popülist söylemler asıl size yakışmıyor...Utanın biraz.

"İŞ YAVAŞLATANLARI NANKÖR OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Nevzat Aydın: Utanacağım bir şey yapmadım ben, dikkatli konuş. Hak arayışındaki insanları değil, iş yavaşlatanları nankör olarak değerlendiriyorum. Dışarıda o şartlarda o iş için bekleyen binlerce insan var. Ayrıca attığın tweetten parayı nasıl yiyeceğimin de ilgi alanına girdiği net olarak anlaşılıyor.

"SONRADAN GÖRMELİĞİN KİTABINI YAZIYORSUNUZ"

Cüneyt Özdemir: Yahu Nevzat bey sizi tanımam etmem. Kurduğunuz sattığınız parasını kazandığınız ve hala yönetim kurulunda olduğunuz şirketin parasını ister Maldivlerde ada tutup yersiniz isterse başka yerlerde, bana ne! Bu kibir nedir? Bu üslup nedir? Sonradan görmeliğin kitabını yazıyorsunuz!

"HAKARET ETMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ"

Nevzat Aydın: Siz kendiniz zaten konuyu Maldivler ile açtınız Cüneyt Bey. Demin bana utanmaz dediniz hala da hakaret etmeye devam ediyorsunuz.

"İLİŞKİMİZ ZATEN BUNDAN FAZLASI OLAMAZ"

Cüneyt Özdemir: Neyse 'sen'den 'siz'e gelmeyi başarmanız bile bir seviye... Nevzat bey, yemek sepeti benim de yıllardır severek kullandığım başarılı bir uygulamaydı. Umarım bu anlaşmazlıkları tatlıya bağlarsınız ben de yeniden kullanmaya başlarım. Sizinle ilişkimiz zaten bundan fazlası olamaz!

Cüneyt Özdemir

Nevzat Aydın