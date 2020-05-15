New York 13 Haziran'a kadar 'evde kal' talimatını uzattı!

New York koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı sistemi uzatmaya karar verdi.

Eyalette vaka sayıları azalan ve açılma kriterlerini karşılayan beş bölgede ise inşaat, üretim gibi sektörlere onay verildi.

27 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de salgının merkezi olan New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 460 bini geçerken, ölü sayısı 87 bin 25'e yükseldi.