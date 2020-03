New York Belediye Başkanı Blasio: ’’New York Mayıs’ın sonuna kadar kapalı kalabilir’’

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, "Korona virüs vaka sayısının artmasıyla kentin Mayıs ayının sonuna kadar kapalı kalabileceğini" açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının yeni merkez üssü ABD oldu. ABD'nin New York Belediye Başkanı De Blasio, yaptığı açıklamada New York'ta korona virüs vaka sayısının artmasıyla New Yorkluların Mayıs ayının sonuna kadar kapalı kalması için hazırlıklı olmaları çağrısında bulunurken, nüfusun yarısından fazlasının korona virüse yakalanabileceği uyarısında bulundu. De Blasio, federal yardımların gelmemesi halinde zor durumda kalacaklarını aktarırken, salgının henüz zirve yapmadığını belirtti. De Blasio, hastanelerde zamana karşı bir yarış olduğunu ifade ederken, karşılaştıkları en büyük zorluğun sağlık sistemindeki eksiklikler olduğunu aktardı. De Blasio, "Kentin yüzde 80'i grip benzeri semptomlar çekecek ancak bazıları hayatını kaybedecek" dedi.

New York'un nüfusu 8,6 milyon kişiden oluşuyor. New York'ta toplam korona virüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı.

