New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 25,57 puan düşüşle (yüzde 0,09) 29.397,74 puana geriledi.

Standard&Poor's S&P 500 endeksi 5,39 puan (yüzde 0,16) artışla 3.379,33 puana çıkarken, Nasdaq endeksi de 19,21 puan (yüzde 0,20) yükselişle 9.731,18 puana yükseldi. Söz konusu endeksler, bu değerlerle tüm zamanların en yüksek kapanışını yakaladı.

Endekslerin karışık seyrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ile bugün açıklanan veriler etkili oldu.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi ocakta aylık yüzde 0,3 azalarak, piyasa beklentisinin üzerinde bir düşüş kaydetti.

Ülkedeki perakende satışlar ocakta aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentisini karşılarken, Michigan Üniversitesince ölçülen Tüketici Güven Endeksi şubatta 100,9 değerine yükselerek, piyasa beklentisini aştı.

Kaynak: AA