New York borsası rekor yükselişle kapandı
WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, çarşamba gününü rekor yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 275 puan (yüzde 0,94) artışla 29.551,42 puana, S&P 500 endeksi 21 puan (yüzde 0,63) yükselişle 3.379,03 puana ve Nasdaq endeksi 87 puanlık (yüzde 0,90) kazançla 9,725.96...
WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, çarşamba gününü rekor yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 275 puan (yüzde 0,94) artışla 29.551,42 puana, S&P 500 endeksi 21 puan (yüzde 0,63) yükselişle 3.379,03 puana ve Nasdaq endeksi 87 puanlık (yüzde 0,90) kazançla 9,725.96 puana çıktı.
Analistler, endekslerdeki yükselişte koronavirüse ilişkin endişelerin azalmasının etkili olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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