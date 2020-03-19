New York Borsası tamamen elektronik işleme geçiyor

New York Borsası (NYSE) Covid-19 salgınının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, NYSE Başkanı Stacey Cunningham, "Aldığımız koruyucu önlem kararı ile işlem salonlarını kapatıyoruz; ancak, piyasaların yatırımcıların işlem yapmalarını sağlayacak şekilde açık kalmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

NYSE açıklamasına göre, New York'ta bulunan hisse senedi ve ABD opsiyonları işlem salonları ve San Francisco'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA