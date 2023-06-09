New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!

Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan tehlikeli hava koşulları nedeniyle New York, dumanla boğulurken, bazı ev sahipleri acil olarak evlerini satışa çıkardı. "Acil durum krizi" sürüyor!

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New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!

Kanada'dan gelen yangınlar nedeniyle yükselen duman, rüzgarın etkisiyle New York ve Philadelphia gibi birçok bölgeyi sarmış durumda.

New York'ta hava kirliliği seviyesi normalin 8 katı olarak tespit edildiği belirtildi.

Dumanın yaydığı alarm, bir "acil durum krizi" olarak sınıflandırıldı. Halka, evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı.

NEW YORK KIZILA BOYANDI!

New York'un geçici olarak en kirli hava şehri olarak nitelendirilmesi, insanların New York'tan ayrılmayı düşünmesine neden oldu.

New York'un yoğun dumanlarla kızıla boyandığı dönemlerde, "evimi hemen sat" talimatının %2600, yani 26 kat arttığını gösterdi.

New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!

Google arama verilerinin analizi, "evimi sat" aramalarının aynı gün içinde %326, yani bir haftada dört kat arttığını ortaya koydu.

New York merkezli "hava temizleyici" aramaları, geçen hafta New York City'deki çevre koşulları nedeniyle %2418 artış gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından kaynaklanan dumanların kuzeydoğu eyaletlerini etkilemesi konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısında bulundu.

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