New York, Kovid-19 yüzünden açık veren ekonomisi için daha fazla federal yardım istiyor

NEW YORK (AA) - New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden eyaletin ekonomisinin 13 milyar dolar açık verdiğini belirterek, hükümete daha fazla federal yardım çağrısında bulundu.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, salgının en fazla vurduğu eyaletin daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

''Hükümetin yaptıkları tam anlamıyla kaç kişinin yaşayıp kaç kişinin öleceğini belirleyecek.'' diyen Cuomo, salgının sadece Demokrat eyaletlerde değil her yerde olduğunu ve siyasetin artık bir kenera bırakılması gerektiğini söyledi.

New York'ta koronavirüs ölümlerinde son 24 saatte artış yaşandığını ve 230 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, kentteki metroların ise tarihinde ilk kez dezenfeksiyon için bugünden itibaren her gece birkaç saat kapatılacağı bilgisini verdi.

- ''İnsan hayatı paha biçilemez''

Kısıtlamaların kaldırılması ve iş yerlerinin tekrar açılabilmesi için ekonomi ve insan hayatı arasındaki dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizen Cuomo, eyaletlerdeki kısıtlamalar ne kadar hızlı kaldırılırsa, kaybededilen hayatların da o kadar çok olacağını anlattı.

Cuomo, "Dile getirmediğimiz en önemli soru insan hayatının değerinin ne kadar olduğu. İnsan hayatı paha biçilemez.'' dedi.

- Aile içi şiddet, uyuşturucu madde kullanımı ve alkol tüketimi arttı

Vali Cuomo ayrıca salgın nedeniyle aile içi şiddet, uyuşturucu madde kullanımı ve alkol tüketiminin arttığını söyledi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta 19 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 319 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 221 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 70 bin 812 kişi öldü.

Kaynak: AA