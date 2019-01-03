New York Times’tan Türk şirketlerinin yurt dışına gittiği iddiası

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi, "Türkiye'den yurt dışına sermaye göçü" ile alakalı bir haber yayınladı. Gazetenin iddiasına göre, Türkiye'den bazı şirketlerin hisselerini yurt dışına taşıyarak hukuki yaptırımlardan kurtulduğuna dikkat çekildi. Haberde bu şirketlere en büyük örnek olarak ise Yıldız Holding gösterildi.

New York Times gazetesinde Carlotta Gall imzası ile yayınlanan "Türkiye'den yurt dışına göç" başlıklı haberde sermaye aktarımı yapan şirketlere dikkat çekildi. Gazete, Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin Türkiye'ye ilişkin verilerine dayandırarak yaptığı haberde, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf Türk ailelerin ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Bu kişilerin Malta, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla vatandaşlık kayıtlarını dışarıya çıkarttıklarına dikkat çekildi.

Gazete varlık göçüne örnek olarak da Yıldız Holding'i örnek gösterdi. Haberde, Murat Ülker'in başında olduğu holdingin, özellikle sosyal medyada FETÖ ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu hatırlatıldı. New York Times'ın haberi şu şekilde devam etti:

"Bu olaydan kısa süre sonra Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirkete devretti. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımaktı."

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sermayesini dışarı çıkaran şirketleri sert bir dille ikaz ettiği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: İHA