New York Valisi Andrew Cuomo, 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu için özür diledi

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgını gelişmelerini değerlendirirken hakkında çıkan danışmanlarını taciz ettiği iddialarına da cevap verdi.

"KASITSIZ OLDU"

63 yaşındaki Cuomo kendisini, "İnsanları rahatsız edecek şekilde davrandığımı şimdi anlıyorum. Kasıtsız oldu ve bunun için gerçekten ve derinden özür dilerim. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum ve bundan utanıyorum." sözleriyle ifade etti.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Kenisinden istifa etmelerini isteyenlere Cuomo, "Beni siyasiler değil, halk seçti. İstifa etmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Emerson Koleji tarafından yapılan ankette koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı çalışmalar sayesinde Nisan 2020'de popülerliği 71 olan valinin, cinsel taciz iddiaları halka duyurulduktan sonra popülerliği 38'e düştü.

NE OLMUŞTU?

Vali Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yazdığı makalede Cuomo'nun kendisini taciz ettiğini belirtmişti.

Ardından 25 eski danışman Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Cuomo tarafından tacize uğradığını açıklamış, Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli sorular sorduğunu ifade etmişti.

33 yaşındaki Anna Rush da New York Times'a yaptığı açıklamada New York Valisi Andrew Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" ifade etmişti.